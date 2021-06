USA i UE chcą wyjaśnić kwestię pochodzenia koronawirusa

USA i Unia Europejska poprą działania zmierzające do zbadania pochodzenia pandemii Covid-19 - wynika z dokumentu, na który powołuje się we wtorek agencja Bloomberga. To efekt utrzymujących się wątpliwości, czy koronawirus pochodzi od zwierzęcia czy np. wydostał się z laboratorium w chińskim mieście Wuhan.