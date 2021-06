Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi trafił do konsultacji publicznych. Potrwają one 7 dni. Został on opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zaproponowane w nim rozwiązania zmieniają zasady dopuszczania osób do oddania krwi po zaszczepieniu przeciw COVID-19 przy użyciu różnych typów szczepionek. Po szczepionkach typu mRNA (Pfizer, Moderna) to 48 godzin, w przypadku szczepionek wektorowych (AstraZenecka, Johnson & Johnson) – 14 dni.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

- Z kolei w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji poszczepiennej dyskwalifikacja ulega wydłużeniu na okres 7 dni od ustąpienia objawów tej reakcji - napisano w ocenie skutków regulacji(OSR).

Ponadto zaproponowano, by odstęp między donacjami osocza pobranego od ozdrowieńców COVID-19 metodą aferezy (pobranie określonego pojedynczego składnika krwi z krwi pełnej) skrócić – za zgodą lekarza – z dwóch tygodni do tygodnia.

- Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian jest utrzymanie poziomu oddawanej krwi na dotychczasowym poziomie i tym samym przeciwdziałanie ewentualnym trudnościom w zaopatrzeniu podmiotów leczniczych w krew i jej składniki - zaznaczono w OSR.

Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

