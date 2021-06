- Wygrałam tę batalię, ale jestem wyczerpana. Trafiałam z tego powodu aż 23 razy do szpitala, ale przetrwałam. Wygrałam. Odzyskałam wreszcie swoją własność. Nie mogę zapomnieć i nie mogę im wybaczyć tego, co zrobili. Ale Serbowie wreszcie zwrócili to, co było moje - moją ziemię - powiedziała Fata Orlović, która przez 20 lat walczyła o usunięcie budowli ze swojego terenu.

Wideo: Zburzyli prawosławny kościół. Po 20 latach walki

- Kiedy dowiedziałam się, co się będzie działo, próbowałam przygotować mamę do tego. Ale nie mieliśmy za dużo czasu. Ona bardzo to wszystko przeżywa. Kiedy zaczęli burzyć, czuliśmy ogromną ulgę, byliśmy szczęśliwi. Czekaliśmy na to 25 lat. Nasza mama jest bardzo szczęśliwa i to jest dla nas najważniejsze - dodała Zlatka Basić, córka Faty Orlović.

