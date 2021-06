Paszport sanitarny zwany również karnetem sanitarnym wymagany będzie we Francji od 9 czerwca dla osób powyżej 11 roku życia, jeśli chcą uczestniczyć w niektórych wydarzeniach (m.in. imprezach na stadionach, targach, pokazach) – informują władze medyczne.

Ten dokument (w formacie papierowym lub cyfrowym) posiada kod QR, który organizatorzy wydarzeń będą mogli zeskanować przy wejściu za pomocą aplikacji TousAntiCovid Verif.

Aplikacja TousAntiCovid wygeneruje kod QR zezwalający na wstęp na imprezę lub wydarzenie powyżej 1000 osób, jeśli dana osoba posiada negatywny wynik testu PCR, przechorowała koronawirusa i była oficjalnie zarejestrowana jako zakażona lub posiada świadectwo odbycia pełnego szczepienia.

Ponad 19 proc. populacji Francji zaszczepione

Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem we Francji potwierdzono u 6 018 osób. W szpitalach zmarło 72 chorych, natomiast w domach opieki od piątku odnotowano 3 zgony. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa od początku pandemii wzrosła o 75 do 110 166 – podała we wtorek Agencja Zdrowia Publicznego.

Z powodu zakażenia koronawirusem do szpitali przyjęto 405 chorych, 106 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się o 339 do 13 984. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2 394 pacjentów. Od początku kampanii jedną dawkę szczepionki otrzymało 28 650 071 osób (tj. 42,8 proc. populacji i 54,6 proc. osób dorosłych), a 12 804 506 dwie dawki (tj. 19,1 proc. populacji i 24,4 proc. dorosłych). W pełni zaszczepionych jest 14 333 628 osób. W ciągu ostatniej doby zaszczepiono 666 202 osoby, z czego 378 918 pierwszą dawką, a 287 284 - drugą.

