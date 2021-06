O sprawie poinformował brytyjski dziennik "The Daily Telegraph", który dotarł do informacji na temat sprawy. Niedziałający telefon kobiety trafił do współpracującej z Apple firmy Pegatron. Pracujący dla niej technicy umieścili 10 zdjęć roznegliżowanej kobiety oraz filmik o erotycznym charakterze na jej facebookowym profilu. Wyglądało to tak, jakby kobieta sama je udostępniła. Amerykanka została o tym poinformowana przez przyjaciół, po tym materiały zostały usunięte z Facebooka.

5 milionów dolarów odszkodowania

Kobieta zagroziła firmie Apple złożeniem pozwu o naruszenie prywatności i spowodowanie urazów psychicznych. Szczegóły ugody nie są znane, dokument zawiera klauzulę poufności, która zabrania Amerykance opowiadanie o szczegółach. Wiadomo, że kobieta domagała się 5 milionów dolarów.

ZOBACZ: Komisja Europejska oskarża Apple o nieuczciwą konkurencję. Firma może stracić część dochodów

Firma Apple potwierdziła dziennikowi "The Daily Telegraph" informacje o incydencie. "Traktujemy prywatność i bezpieczeństwo naszych klientów niezwykle poważnie. (...) Kiedy dowiedzieliśmy się o tym skandalicznym złamaniu naszych procedur przez jednego z naszych sprzedawców natychmiast podjęliśmy działania (...)" - powiedział "The Daily Telegraph" rzecznik firmy. Odpowiedzialni za złamanie prywatności pracownicy Pegatronu zostali zwolnieni.

Producent iPhone'ów często podkreśla, że kontrola nad serwisowaniem urządzeń firmy pomaga chronić prywatność klientów i lobbuje przeciwko prawu, które ułatwiałoby naprawianie sprzętów Apple'a niezwiązanym z firmą serwisom - przypomina "The Daily Telegraph".

WIDEO - Tragedia w Izraelu. Na górze Meron zginęło ponad 40 osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/PAP