- Polska i Hiszpania mogą wnieść bardzo wiele do Unii Europejskiej, często wspólnie - podkreślił w poniedziałek premier Hiszpanii Pedro Sanchez po zakończeniu XIII polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych. Przedstawiciele obu rządów rozmawiali m.in. nt. projektów "zielonego wodoru" czy "cloud computing".

Sanchez mówił na konferencji prasowej, że Polska i Hiszpania mają "ogromne możliwości" współpracy m.in. w ramach NATO. "Jesteśmy za tym, aby zintensyfikować nasze wysiłki w tej dziedzinie" - dodał hiszpański premier. Zaznaczył, że w jednej z podpisanych w poniedziałek polsko-hiszpańskich deklaracji jest mowa o cyberbezpieczeństwie.

- Jeżeli chodzi o obszar UE, jeśli przeczytają państwo naszą wspólną deklarację, to przekonacie się państwo, iż jest bardzo wiele dziedzin, w których możemy współpracować. Są pewne dziedziny, w których mamy różne perspektywy i inne stanowiska. Mamy też wspólne stanowiska, jak na przykład w przypadku migracji czy transformacji ekologicznej - powiedział Pedro Sanchez.

Jak dodał, jest bardzo wiele dziedzin, w których nasze kraje mogą współpracować jeszcze intensywniej. "W różnych kwestiach, choćby w przypadku dostępu do szczepionek wszystkich obywateli świata. Obydwa rządy są też zwolennikami tego, by transformację ekologiczne, energetyczne w obu krajach były sprawiedliwe dla naszych społeczeństw" - powiedział.

Mateusz Morawiecki komentuje

- Jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego. Mamy przed sobą okres przynajmniej 10 lat wielkiego placu budowy. Chcemy skorzystać z doświadczenia, ze współpracy z firmami hiszpańskimi - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Hiszpanii.

- My chcemy, żeby Europa była niezależna, suwerenna, także pod kątem właśnie zdrowia publicznego, szczepionek i żebyśmy to my nasz los mieli we własnych rękach, dlatego tą autonomię strategiczną należy rozumieć jako wzmocnienie wymiaru bezpieczeństwa, a także w wymiarze gospodarczym wzmocnienie całej Unii Europejskiej - dodał Morawiecki.

- Myślę, że już w tym roku Polska i Hiszpania będą miały bardzo szybki wzrost gospodarczy i jestem przekonany, że program odbudowy bardzo w tym dopomoże - ocenił Morawiecki.

Premier powiedział, że jako autonomię rozumie poszerzenie zakresu wspólnego rynku. Ocenił, że współpraca handlowa Polski z Hiszpanią "idzie w bardzo dobrym kierunku". "Wzmacnia całą Unię Europejską, i to jest jeden z bardzo ważnych celów" - podkreślił.

Polsko-hiszpańska współpraca przy CPK

Podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego, wiceminister infrastruktury Marcin Horała oraz hiszpański minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Jose Luis Abalos podpisali w poniedziałek w Madrycie porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dotyczy ono głównie rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce - poinformowała spółka CPK.

Zwrócono uwagę, że Hiszpania jest jednym ze światowych liderów w obszarze rozwoju i zarządzania systemem szybkich kolei, a strona polska jest zainteresowana czerpaniem z ich doświadczeń.

ZOBACZ: RegioJet chce uruchomić pociąg Warszawa-Innsbruck. Zawoziłby narciarzy w Alpy

Hiszpańska szybka kolej Alta Velocidad Espanola (AVE) funkcjonuje od 1992 r. W ciągu niespełna 30 lat stała się największą siecią KDP w Europie, wciąż jest rozbudowywana. Zarządcą infrastruktury kolejowej w Hiszpanii (w tym torów kolei dużych prędkości) jest państwowe przedsiębiorstwo ADIF, a operatorem pociągów dużych prędkości AVE spółka RENFE.

