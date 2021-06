Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk powiedziała w poniedziałek, że zatrzymany tego samego dnia rano 40-letni Krzysztof B. usłyszał w prokuraturze trzy zarzuty.

Dwa zarzuty dotyczą zdarzeń z 12 maja br., kiedy to najpierw rano w Malborku została zaatakowana kobieta, a potem ok. godz. 13 w Trutnowych w powiecie gdańskim doszło do napaści na 11-letnią dziewczynkę.

Krzysztof B. usłyszał zarzut usiłowania gwałtu na kobiecie oraz usiłowania pozbawienia wolności dziewczynki. Po tym drugim zdarzeniu policja zarządziła blokady dróg w całym województwie, ale mężczyzny nie udało się zatrzymać.

Trzeci zarzut dotyczy napaści na kobietę w Malborku z 6 maja - mężczyzna odpowie za usiłowanie pozbawienia wolności. Poszkodowanej kobiecie udało się uciec.

Za zarzucone mu przestępstwa grozi do 12 lat więzienia.

Ukrywał się na strychu

- Mężczyzna złożył wyjaśnienia, ale na razie nie ujawniamy ich treści. Prokurator złożył też wniosek o utrzymanie aresztu, bo podejrzany był ścigany listem gończym - dodała prokurator Wawryniuk.

40-letni Krzysztof B. był poszukiwany od 12 maja, bo wtedy funkcjonariusze ustalili jego tożsamość. Od czasu ukrywał się przed organami ścigania.

W poniedziałek rano został zatrzymany w domu jednorodzinnym na gdańskich Łostowicach. Mężczyzna ukrywał się na strychu.

Krzysztof B. był już karany. Odsiadywał w zakładach karnych wyroki za kradzieże i narkotyki. Nie był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

Inni zatrzymani

- Kryminalni przy wsparciu kolegów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku dziś rano weszli do mieszkania na terenie Gdańska, w którym zatrzymali 40-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Do prowadzonej sprawy policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej pomagali poszukiwanemu w ukrywaniu się - tłumaczył rzecznik pomorskiej policji.

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, przed południem Krzysztof B. zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która prowadzi w tej sprawie śledztwo.

- Wtedy zostaną z nim przeprowadzone czynności - dodała Wawryniuk.

rsr/ms/PAP