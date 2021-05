Próba porwania na przystanku. 11-latka odparła atak 30-latka z nożem

11-latka odparła atak 30-letniego mężczyzny z nożem, który próbował ją porwać. Na opublikowanym przez policję nagraniu widać moment, kiedy kierowca białego Dodga Journey chwyta dziecko, po czym zaczynają walczyć na ziemi. Ostatecznie dziewczynka wyrywa się napastnikowi i ucieka, on zaś wraca do samochodu i odjeżdża. Mężczyzna został później zidentyfikowany i aresztowany.

- Nie mogę przestać myśleć, że to mogłoby się skończyć zupełnie inaczej. Gdyby ta 11-letnia dziewczynka nie myślała o walce i po prostu się poddała, to mogłoby się to skończyć strasznie - powiedział szeryf okręgu Escambia Chip Simmons. Zdarzenie miało miejsce w Pensacola na Florydzie we wtorek rano, kiedy 11-latka czekała na szkolny autobus.

Śledczy odczytali numer rejestracyjny auta i namierzyli właściciela pojazdu - 30-letniego Jareda Paula Stanga. 11-latka rozpoznała podejrzanego. Został aresztowany, będzie odpowiadał za próbę porwania dziecka poniżej 13. roku życia, napad z użyciem noża oraz pobicie.

Wyznaczono kaucję w wysokości 1,5 miliona dolarów - 1 milion za próbę porwania i 500 tys. za napaść z nożem.

Obserwował ją wcześniej

Dziewczynka poinformowała, że zaobserwowała Stanga wcześniej. - Podszedł do niej dwa tygodnie temu na przystanku autobusowym i sprawił, że poczuła się nieswojo - przekazał Simmons.

Przez kolejne dni była odprowadzana przez mamę, we wtorek po raz pierwszy przyszła na szkolny autobus samodzielnie.

Dziecku nic się nie stało. "Ma kilka zadrapań i pewne urazy psychiczne wynikające z jej doświadczenia" - informuje CNN. Znalazła się pod opieką psychologa.

