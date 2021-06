Raport Dnia - podsumowujemy najważniejsze informacje dotyczące pandemii koronawirusa i jej skutków.

Nowe przypadki zakażeń koronawirusem

Dziś 415 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa;

Z powodu Covid-19 zmarło 38 osób;

Zajętych jest 3 484 z 15 563 łóżek covidowych;

484 pacjentów wymaga wsparcia respiratorów;

Ostatniej doby wykonano 49,9 tys. testów na obecność SARS-CoV-2;

Na kwarantannie przebywają 62 982 osoby;

Wyzdrowiało dotąd 2 644 273 zakażonych;

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 874 824 przypadki koronawirusa;

W sumie zmarło 74 139 osób;

Zaszczepiono 21 753 938 osób, w pełni zaszczepionych jest 8 039 881 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz drugą dawką innych preparatów).

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 5 czerwca

Dr Grzesiowski: mamy "odpływ" wirusa, ale czeka nas jego "przypływ"

Nie możemy cieszyć się z końca pandemii, bo ona nie wygasła. Koronawirus przez cały czas krąży w środowisku, lecz na niskim poziomie - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" dr Paweł Grzesiowski;

To początek końca epidemii. Jeśli zbliżamy się do zaszczepienia 50 proc. populacji, w tym osób powyżej 60. roku życia, spodziewamy się mniejszych śmiertelności i poziomu hospitalizacji - przekonywał;

Dr Paweł Grzesiowski przewiduje czwartą falę koronawirusa na przełomie września i października. Jego zdaniem jej przebieg może być łagodniejszy niż poprzednich, jeśli zostanie zaszczepiona ponad połowa osób powyżej 60. roku życia;

W jego opinii, trudno będzie osiągnąć odporność populacyjną. - To może wymagać osiągnięcia pułapu 90 proc. osób uodpornionych w kraju - powiedział;

Musimy zejść ze szczepieniami na poziom wsi i miasteczek. Jestem za "szczepionkobusami" jeżdżącymi od miasta do miasta, od wsi do wsi - mówił.

ZOBACZ: Oświadczenie Kultu ws. koncertów. Dr Grzesiowski: to bardzo niefortunna wypowiedź

Szczepienia młodzieży, koncerty i siłownie - nowe rozporządzenie

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zakładające m.in. szczepienia 12-latków przeciwko koronawirusowi;

Uchyla zapis ograniczający organizowanie zgromadzeń;

Z 50 do 150 osób podnosi dopuszczalną liczbę uczestników imprez i spotkań, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży;

Z co najmniej 50 proc. do co najmniej 25 proc. spada obowiązkowa liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, które muszą pozostać wolne;

Rozporządzenie uchyla zakaz urządzania gier hazardowych na automatach oraz działania kasyn;

Działanie siłowni, klubów i centrów fitness będzie możliwe pod warunkiem zachowania reguły 1 osoba na 15 m kw;

Rozporządzenie znosi nakaz, mówiący, że działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach jest dopuszczalna w ogródku gastronomicznym;

Znosi się zakazy prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice, zakazy działania pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia.

ZOBACZ: Szczepienia młodzieży, powrót siłowni, większe imprezy. Jest rozporządzenie

Pomnik dla Janusza Cieszyńskiego

Uważam, że minister Cieszyński powinien mieć postawione pomniki w każdej gminie, bo udało mu się wprowadzić e-receptę - powiedział w rozmowie z Tygodnikiem Interii Łukasz Szumowski, były minister zdrowia;

Jak wyglądałaby pandemia, gdybyśmy musieli przychodzić do lekarza po receptę? - zastanawia się były minister;

Szumowski uważa, że były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński uratował wiele ludzkich żyć, bo nie trzeba było iść do przychodni i narażać się na zakażenie;

Szumowski twierdzi, że szczepienia powinno być obowiązkowe.

ZOBACZ: "Powinien mieć pomnik w każdej gminie". Łukasz Szumowski o Januszu Cieszyńskim

Koronawirus "uciekł" z laboratorium?

Anthony Fauci, doradca medyczny Białego Domu głosi, że najbardziej prawdopodobne było przejście koronwirusa SARS-CoV-2 od zwierząt do człowieka;

Po ujawnieniu jego korespondencji nie brakuje głosów, że prawda może być inna;

Wirus mógł być wytworem naukowców - napisało w mailu EcoHealth Alliance zajmujące się ochroną ludzi, zwierząt i środowiska;

Ekipa Trumpa zarzucała, że koronawirus SARS-CoV-2, który powoduje chorobę Covid-19, wyciekł z laboratorium w Wuhan, albo celowo, albo przez przypadek;

Fauci wysunął hipotezę, że Covid-19 może pochodzić od wirusa, który zabił w 2012 roku trzech górników w chińskiej kopalni pełnej nietoperzy.

ZOBACZ: Koronawirus uciekł z laboratorium? Ujawniono listy doradcy medycznego Białego Domu

Brazylia będzie importować szczepionki

W Brazylii brakuje szczepionek przeciw COVID-19;

Dotychczas zaszczepiono w Brazylii 47,6 mln ludzi jedną dawką, czyli 22,6 proc. ludności i 22,7 mln dwoma, czyli 10,6 proc. liczby ludności kraju wynoszącej ponad 210 mln;

Urząd regulacji rynku medycznego Anvisa warunkowo zaaprobował w piątek import rosyjskiej szczepionki na koronawirusa Sputnik V i indyjskiej Covaxin;

Rosyjska szczepionka ma być stosowana pod pewnymi warunkami, np. będzie mogła być podawana tylko zdrowym i dorosłym;

W kwietniu br. Anvisa nie zgodziła się na dopuszczenie Sputnika V, co wywołało konflikt z Rosjanami;

Indyjska szczepionka Covaxin również była poprzednio odrzucona przez Anvisę.

ZOBACZ: Brazylia będzie importować rosyjskie i indyjskie szczepionki na COVID-19

WIDEO DNIA: Dr Paweł Grzesiowski w programie "Gość Wydarzeń"

W sobotę zespół Kult oświadczył, że nie weźmie udziału w koncertach i festiwalach, na które wejść będą mogły tylko osoby zaszczepione przeciw koronawirusowi. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. Covid-19, uznał, iż to "bardzo niefortunna wypowiedź". - Panów z Kultu zapraszam na szkolenie. Może zrozumieją, co to jest apartheid - powiedział w "Gościu Wydarzeń".

WIDEO - Nagły skręt w prawo pod kątem 90 stopni. Co stało się w Dziwnowie? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/jo/PAP/Polsat News/polsatnews.pl