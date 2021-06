Podejrzany nie wykonał zaleceń funkcjonariuszy grupy zadaniowej US Marshal Service, złożonej z przedstawicieli lokalnych organów ścigania, i wyciągnął broń podczas próby aresztowania - podała stacja FOX 9, powołując się na władze. Zginął na miejscu.

ZOBACZ: 20-latek zastrzelony podczas kontroli drogowej. Zamieszki w Minnesocie

Według lokalnych mediów wśród funkcjonariuszy, którzy zastrzelili mężczyznę, nie było policjantów. Nie poinformowano, czy zabity to Afroamerykanin.

Jak podała agencja Reutera, wieść o incydencie rozeszła się szybko, przyciągając tłum protestujących.

ZOBACZ: Zamieszki w Belfaście. Uprowadzono i spalono autobus miejski

Lokalni dziennikarze informowali na Twitterze, że wybuchły zamieszki. Część demonstrantów pozostała na miejscu do późnej nocy i rozbijała witryny sklepów oraz podpaliła śmietnik. Splądrowane zostały co najmniej dwa sklepy.

Policja użyła gazu łzawiącego, aby rozproszyć protestujących. Kilka osób aresztowano.

Video of suspected looter escaping, police trying to stop him by smashing windows. #Minneapolis pic.twitter.com/zEJSF5bJ3P https://t.co/2TPYZxcpGx