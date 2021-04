20-latek zastrzelony podczas kontroli drogowej. Zamieszki w Minnesocie

Mężczyzna zastrzelony przez policję to 20-letni Daune Wright - poinformował gubernator Minnesoty Tim Walz. Dodał, że obserwuje niepokoje na przedmieściach Minneapolis, a "stan opłakuje życie kolejnego czarnoskórego mężczyzny odebrane przez organy ścigania".

I am closely monitoring the situation in Brooklyn Center. Gwen and I are praying for Daunte Wright’s family as our state mourns another life of a Black man taken by law enforcement. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) April 12, 2021

Według oświadczenia policji z leżącego na północ od Minneapolis miasta Brooklyn Center, funkcjonariusze zatrzymali niewymienionego z nazwiska kierowcę za złamanie przepisów drogowych. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest ścigany, ale gdy chcieli go aresztować "ponownie wsiadł do pojazdu". Funkcjonariusz postrzelił kierowcę, który przejechał jeszcze kilka przecznic po czym zmarł. Towarzysząca mu kobieta została lekko ranna.

Policja zaznacza, że zdarzenie zostało nagrane przez kamery noszone przez funkcjonariuszy oraz kamerę umieszczoną w radiowozie, a w sprawie toczy się śledztwo. Amerykański Związek Wolności Obywatelskich (ACLU) wezwał do upublicznienia nagrań i wszczęcia niezależnego dochodzenia.

The ACLU-MN calls for an immediate, transparent and independent investigation by an outside agency other than the Brooklyn Center Police or the BCA, and for the quick release of any body-cam footage. — ACLU of Minnesota (@ACLUMN) April 12, 2021

W niedzielę wieczorem przed komisariatem policji w Brooklyn Center zebrał się tłum protestujących, naprzeciw którego stanęli policjanci w pełnym rynsztunku - relacjonuje Reuters. Dodano, że kilka osób zdemolowało dwa radiowozy, obrzucając je kamieniami i skacząc po nich. Policja użyła gumowej amunicji, gazu łzawiącego i granatów hukowych.

Według przedstawicieli władz stanowych w nocy z niedzieli na poniedziałek dochodziło również do włamań i kradzieży, a na miejsce skierowano żołnierzy Gwardii Narodowej. W Brooklyn Center ogłoszono godzinę policyjną, w poniedziałek zamknięte mają być szkoły.

AND Of Course The Opportunist Criminals Were Out In Force In #Brooklyncenter #Minnesota Last Night For #DuanteWright 🙄

Nothing Screams Social Justice Quite Like Stealing A New Pair Of Nikes... 🙄pic.twitter.com/z46U8rrYTr — Bullet Tooth Tony 🇺🇦 🇨🇦 (@Da_body2) April 12, 2021

Do śmierci Daune'a Wrighta doszło zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie w maju 2020 roku zginął inny Afroamerykanin George Floyd. Mężczyzna zmarł podczas brutalnego zatrzymania policyjnego, co wywołało protesty przeciwko rasizmowi i brutalności policji w całych USA. W Minneapolis trwa proces byłego już policjanta Dereka Chauvina oskarżonego o zabójstwo Floyda.

dk/ PAP, polsatnews.pl