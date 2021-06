Gorzowscy policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie 38-latka, który w przypływie agresji zmusił do zatrzymania się innego kierowcę i wybił szybę w jego aucie. W ten sposób zareagował na zajechanie mu drogi – poinformował w piątek Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Do tej sytuacji doszło w tę środę, na drodze ekspresowej S3 w pobliżu Gorzowa. 38-latka jadącego osobowym peugeotem miał rozsierdzić manewr kierującego volkswagenem transporterem, który jadąc wolniej zmienił pas i zmusił go do gwałtownego hamowania.

Rozbił boczną szybę i doprowadził do kolizji

- Mężczyzna zajeżdżając drogę zmusił kierującego volkswagenem do zatrzymania się na psie awaryjnym, a następnie wysiadł z auta i rozbił ręką jedną z bocznych szyb w busie. Na tyle niefortunnie, że pokaleczył sobie dłoń. Potem chciał odjechać, ale doprowadził do kolizji z ciężarówką – powiedział Jaroszewicz.

Kierowca volkswagena przekazał wezwanym na miejsce kolizji policjantom, że nie zajechał nikomu drogi, a mężczyzna z peugeota wpadł w furię i nie dało się z nim prowadzić żadnej dyskusji. Po wycenie szkód w pojeździe zgłosi się ponownie do policjantów, by 38-latek odpowiedział za zniszczenie mienia.

"Manewry odbiegały od przyjętych norm"

Jaroszewicz zaznaczył, że funkcjonariusze ruchu drogowego nie mieli wątpliwości, by kierowcy peugeota zatrzymać prawo jazdy i skierować sprawę do sądu.

- Jego zachowanie i gwałtowne manewry zdecydowanie odbiegały od przyjętych norm. Stworzył zagrożenie w ruchu drogowym, niewiele brakowało, by zderzenie z jadącą ciężarówką miało katastrofalne skutki - dodał policjant.

