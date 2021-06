Suknia, którą wypożyczyli jej synowie, książę William i książę Harry, została wystawiona na widok publiczny po raz pierwszy od 25 lat. Jak mówią organizatorzy wystawy "Royal Style in the Making", jest ona obecnie jedną z najsłynniejszych sukien ślubnych w historii.

Zaprojektowana przez Davida i Elizabeth Emanuel suknia ma 7,6-metrowy tren wysadzany cekinami i dopasowany gorset pokryty pośrodku z przodu i z tyłu panelami ze starej koronki z Carrickmacross, która pierwotnie należała do królowej Marii, prababki pana młodego. Oprócz tego nawiązania do historii suknia była zgodna z modą wczesnych lat 80., z dużymi bufiastymi rękawami wykończonymi kokardkami i falbanami z tafty.

Na wystawie zaprezentowano jeszcze kilka innych wieczorowych sukni Diany, również wypożyczonych przez Williama i Harry'go, a także suknie oraz ich projekty i zdjęcia zaprojektowane dla trzech pokoleń kobiet z brytyjskiej rodziny królewskiej, w tym Królowej Matki i księżniczki Małgorzaty, czyli matki oraz siostry królowej Elżbiety II.

