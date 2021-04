Meghan i Harry, Bidenowie, Jennifer Lopez. Charytatywny koncert "Vax Live"

Koncert "Vax Live" ma na celu zwiększenie świadomości o szczepieniach przeciw Covid-19 oraz zwrócenie uwagi na dostarczanie preparatów najbiedniejszym krajom świata.

Książę Harry wraz z Meghan Markle dołączyli do ambasadorów tego przedsięwzięcia - podała we wtorek organizacja Global Citizen walcząca z ubóstwem.

#VaxLive is almost here! On May 8, join us, @SelenaGomez, Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, @JLo, @FooFighters, and more for a show with big names and an even bigger message: everyone, everywhere deserves access to a COVID-19 vaccine. https://t.co/LQH1HGdvme pic.twitter.com/2RhLrkwvmW — Global Citizen Canada (@GlblCtznCAN) April 27, 2021

"W ciągu ostatniego roku nasz świat doświadczył bólu. Teraz musimy wyzdrowieć i wyleczyć się razem. Nie możemy nikogo zostawić za sobą. Wszyscy będziemy bezpieczniejsi, gdy dostęp do szczepionek będzie równy. Musimy dążyć do ich sprawiedliwej dystrybucji, by przywrócić wiarę w człowieczeństwo" - przekazali.

Apel do światowych przywódców

"Wzywamy światowych przywódców do podjęcia działań, by szczepionki były dostępne dla wszystkich, by zakończyć pandemię wszędzie" - czytamy z kolei na stronie Global Citizen.

If we want life to get back to normal, we must ensure fair global access to vaccines. So we're calling on governments to donate vaccine doses now to finally end the pandemic. Let us know what you’re excited to do when life is back to normal at https://t.co/VKDXIDXydX #VaxBecause pic.twitter.com/S6qCqZ73LV — Global Citizen Canada (@GlblCtznCAN) April 25, 2021

- Do kwietnia 60 krajów wciąż nie otrzymało żadnych szczepionek przeciw COVID-19 - alarmował Hugh Evans kierujący organizacją.

Będą politycy i artyści

Oprócz Sussexów na koncercie pojawią się m.in. prezydent USA Joe Biden wraz z żoną Jill, wiceprezydent Kamala Harris, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Kanady Justin Trudeau, aktor Ben Affleck czy modelka Chrissy Teigen.

Wystąpią Jennifer Lopez, J Balvin, H.E.R., Eddie Vedder i Foo Fighters. Całość poprowadzi Selena Gomez.

Wydarzenie zostanie nagrane z udziałem publiczności złożonej z zaszczepionych medyków walczących z COVID-19 w niedzielę na stadionie SoFi w Los Angeles. Będzie można je obejrzeć 8 maja m.in. na YouTube czy na antenie ABC i CBS.

ac/wka/Insider/Los Angeles Times/Polsatnews.pl