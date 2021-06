"To musi być publiczne". Sachajko o członkach rodzin w państwowych spółkach

- Mamy pakiet ustaw, jest tam również ustawa antysitwowa. Mówi o tym, że ktoś chcący pracować w spółkach czy urzędach centralnych musi wypisać i zadeklarować, jakie są jego powiązania rodzinne. To musi być publiczne. Transparentność przede wszystkim - mówił w "Graffiti" poseł Kukiz’15 Jarosław Sachajko, odnosząc się do podpisanej z PiS umowy o współpracy programowej.

We wtorek rzecznik rządu, poseł PiS Piotr Müller poinformował, że Paweł Kukiz i jego współpracownicy podpisali z PiS umowę programową, dotyczącą konkretnych obszarów. - My do współpracy programowej zapraszamy wszystkich, którzy chcą wokół określonych programów, ustaw z nami współpracować - powiedział.

Porozumienie to efekt wielu spotkań, z których ostatnie odbyło się w poniedziałek w KPRM pomiędzy wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem.

Szczegóły porozumienia mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

- Proszę nie mylić jej z koalicyjną - podpisaliśmy umowę programową - zaznaczył szef Kukiz'15 Paweł Kukiz.

"Znamy swoje miejsce w szeregu"

Prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek zapytał posła koła Kukiz'15 - Demokracja Bezpośrednia o to, czy są "straszakiem dla koalicjantów PiS".

- Znamy swoje miejsce w szeregu, jest nas 4, no może 6 osób. Nie zagrażamy ani jednemu, ani drugiemu środowisku, wręcz przeciwnie. Jeśli któreś z tych środowisk nie zaakceptuje naszych pomysłów, to one nie wejdą w życie - mówił Sachajko.

Zaznaczył, że "w ubiegłej kadencji było nas ponad 40 i nikt nie chciał z nami rozmawiać".

- W tej kadencji jest taki układ polityczny, że jesteśmy potrzebni. Dla nikogo nie ma zaskoczenia, że Zjednoczona Prawica próbuje się dzielić. Nie wiem dlaczego, uważam to za absurdalne zachowanie - stwierdził.

WIDEO: Jarosław Sachajko w "Graffiti"

"Nie ma żadnej ceny umowy z PiS"

Zapewnił, że "nie ma żadnej ceny umowy z PiS, jeśli myślimy o Polsce jako dobru wspólnym".

- Jest to pierwsza umowa, gdzie nie ma podziału tortu partyjnego, spółek i agencji - podkreślił Sachajko.

Pytany o to, gdzie doszło do podpisania umowy, odparł: "Nie wiem". Poseł nie wiedział również, ile projektów ustaw zakłada podpisane porozumienie. Dodał, że "o publicznej dostępności tej umowy mówił Paweł Kukiz, więc mu ufa".

Fijołek dopytywał o projekt ustawy antykorupcyjnej - co ona zmieni, jeśli wejdzie w życie.

- Pod tą ustawą - oprócz nas - podpisało się wielu posłów PiS. (…) Jestem przekonany, że ta umowa wejdzie w życie. PSL wpisało nasze postulaty obywatelskie do swojego programu wyborczego. Byłoby absurdem, gdyby tych rozwiązań nie popierali. Ta ustawa jest systemowym rozwiązaniem, o którym mówimy od 2015 roku. Chodzi o to, żeby każdy urzędnik, poseł, samorządowiec wiedział o tym, że jeśli sprzeniewierzy się swojej misji, to do końca życia nie będzie mógł pełnić takiej funkcji - odparł Sachajko.

Co z członkami rodzin polityków w państwowych spółkach?

Wspomniał też o projekcie tzw. ustawy antysitwowej.

- Mówi ona tym, że ktoś chcący pracować w spółkach czy urzędach centralnych musi wypisać i zadeklarować, jakie są jego powiązania rodzinne. To musi być publiczne. Transparentność przede wszystkim - podkreślił.

Sachajko zadeklarował, że Kukiz’15 poprze zmiany podatkowe zakładane przez Polski Ład, "jeśli będą wyglądały tak, jak w założeniach, że osoby zarabiające 12-13 tys. nie odczują obciążenia podatkowego".

- Co dalej z ruchem Kukiz’15? - pytał Fijołek.

- Jest jeden pomysł. Od kilku miesięcy mamy zarejestrowaną partię K’15. W jej ramach budujemy struktury i chcemy się rozwijać. Będziemy robić wszystko, by stratować z własnego komitetu - zapowiedział.

