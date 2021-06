To dziewiąty mecz z rzędu Świątek w turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa, który wygrała bez straty seta. Na otwarcie w tegorocznej edycji w poniedziałek, w dniu 20. urodzin, pokonała swoją przyjaciółkę Słowenkę Kaję Juvan 6:0, 7:5.

Świątek wygrała z Peterson w dwóch setach: 6:1, 6:1. Mecz trwał 62 minuty.

She’s dropped just seven games…@iga_swiatek continues to roll, ousting Peterson 6-1, 6-1. Up next in the third round, Kontaveit.#RolandGarros pic.twitter.com/mWV57zmYnT