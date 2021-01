W głosowaniu uczestniczyły 43 narodowe kluby zrzeszające dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów tej największej sekcji kontynentalnej Światowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej AIPS Europe, powstałej w 1977 roku.

- To szósty przypadek w sięgającej 1983 roku historii tego prestiżowego plebiscytu, aby wygrali go reprezentanci jednego kraju i pierwszy kiedy triumfatorami są Polacy. Serdecznie gratuluję sportowcom i dziennikarzom z Polski, że to ich pupile wyprzedzili innych równie słynnych rywali w wyścigu do pierwszego miejsca - powiedział prezydent AIPS Europe Maltańczyk Charles Camenzuli.

Pokonał Hamiltona

Lewandowski zdystansował mistrza świata Formuły 1 Brytyjczyka Lewisa Hamiltona oraz ubiegłorocznego triumfatora plebiscytu hiszpańskiego tenisistę Rafaela Nadala.

Drugie miejsce za Świątek przypadło włoskiej alpejce Federice Brignone, a trzecie grającej w piłkarskiej reprezentacji kraju i Arsenal WFC Holenderce Vivianne Miedemie.

Plebiscyt mężczyzn nosi od 2003 roku imię byłego prezydenta UEPS Brytyjczyka Franka Taylora, natomiast kobiet - zasłużonego działacza tej organizacji Słoweńca Evgena Berganta.

ac/ polsatsport.pl, PAP