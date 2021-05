Czołowa tenisistka zwolniła trenera z powodu wyników. To jej ojciec

Poprzedni rok był jej najlepszym w karierze. Kenin zwyciężyła w wielkoszlemowym Australian Open i pięła się w rankingu.

"Będę do końca życia wdzięczna mojemu tacie za poświęcenie i doprowadzenie mnie do miejsca, w którym obecnie się znajduję. Jestem podekscytowana tym, co niesie przyszłość i nie mogę się doczekać utworzenia nowego zespołu wokół mnie" - dodała.

Kenin nie wskazała, kto będzie jej kolejnym trenerem. Przygotowuje się teraz do występu w turnieju WTA w Rzymie. W stolicy Włoch wystartuje też m.in. Iga Świątek.