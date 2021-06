Zmiany w obostrzeniach. Konferencja ministra zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski, na konferencji prasowej ma przekazać informacje dotyczące zmian w obostrzeniach. Jak poinformował we wtorek jedna z decyzji ma dotyczyć spontanicznych zgromadzeń. Nowe obostrzenia mają obowiązywać do wakacji.

Adam Niedzielski zapowiedział we wtorek, że podczas środowej konferencji prasowej zostaną przedstawione "dalsze kroki luzujące". - To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji - wyjaśnił.

Jedna z decyzji ma dotyczyć zgromadzeń. Obecnie, od 29 maja w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. Uczestnicy mają obowiązek zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Obecne przepisy obowiązują do 5 czerwca.

"Kosmetyczne zmiany"

- Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, to nie należy się spodziewać dużego luzowania. W tej chwili poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Myślimy o kosmetycznych zmianach, ale jutro na konferencji, na briefingu przedstawię szczegóły - zapowiedział Niedzielski. ZOBACZ: Rzecznik rządu o luzowaniu obostrzeń: szczegółowe informacje w ciągu najbliższych dni Minister zdrowia dodał, że prawdopodobnie w poniedziałek, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, zostanie przedstawiona informacje dotyczące dłuższego planu, który będzie obejmował całe wakacje.







