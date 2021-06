Deportowane miały zostać: dyrektorka polskiej szkoły w Brześciu Anna Paniszewa oraz Irena Biernacka i Maria Tiszkowska z Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Ich aresztowanie było efektem represji wymierzonych w przedstawicieli białoruskiej Polonii ze strony reżimu Alaksandra Łukaszenki.

W wyniku działań władz białoruskich zatrzymani i aresztowani zostali także Andrzej Poczobut oraz szefowa ZPB Andżelika Borys. Wszystkim grozi do 12 lat więzienia.

Całą piątkę aktywistów białoruscy obrońcy praw człowieka uznali za więźniów politycznych.

4 more #PoliticalPrisoners in #Belarus:

Anna Paniczewa, director of #PolskaSzkola in #Brest.

Andzelika Borys, Chairwoman of the Union of Poles.

Maria Tiszkowska and Irena Biernacka, members of the Union.@PolandMFA @AndrzejDuda @WAVE_europe @LiberecoPHR @UN_Women @UN_HRC pic.twitter.com/reYzWQoW8K