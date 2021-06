Chciał ukarać syna. Wysmarował 7-latka miodem i zanęcił pszczoły

Szibin al-Kanatir to miasto położone ok. 30 km na północ od Kairu. Jak podają media, lokalny prokurator wszczął dochodzenie ws. niecodziennego incydentu, do którego miało dojść 25 maja.

Z ustaleń dziennikarzy wnika, że 7-letni chłopiec został oskarżony przez sąsiadów o kradzież. Jego ojciec, Hassan M. w ramach kary postanowił zastosować torturę znaną ze średniowiecza. Najpierw przywiązał chłopca do drewnianej deski, a następnie wysmarował miodem. Opiekun przeniósł 7-latka na dach budynku mieszkalnego. Wkrótce do chłopca zleciały się chmary owadów - głównie pszczół i komarów, które zaczęły chodzić po jego ciele.

Ojciec w areszcie

Dziecko uratowała matka, która przed wyswobodzeniem syna zrobiła mu zdjęcie. Kobieta zgłosiła się do grup wsparcia i na policję. Tłumaczyła, że choć jej partner, kierowca tuk-tuka, utrzymuje całą rodzinę, to regularnie znęca się nad swoimi synami wymierzając im kary cielesne, a także pozbawiając ich wody i jedzenia.

In #Egypt a boy, seven, tied to pole to attract bees 'as punishment for stealing' https://t.co/Ts9bfssWXB — Dr. Sherifa Zuhur (@SherifaZuhur) June 2, 2021

Synowie i matka trafili pod opiekę psychologa. Zdecydowano także o tymczasowym przeniesieniu rodziny do innej wioski. Hassan M. został zatrzymany, do czasu wyjaśnienia sprawy pozostanie w areszcie. Zrobione zdjęcie najpewniej posłuży jako kluczowy dowód w sprawie.

