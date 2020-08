Użądliła ją pszczoła, była uczulona na jad. Policjanci uratowali jej życie

Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek przy ulicy Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim (woj. mazowieckie). Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli kobietę przy krawędzi jezdni.

53-latka była osłabiona - trzymała się barierki i słaniała się na nogach. Mundurowi sprawdzili, czy nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że użądliła ją pszczoła. Mieszkanka Sokołowa Podlaskiego zaczęła mieć problemy z oddychaniem, ponieważ jest uczulona na jad.

#pomagamyichronimy #Policja.nci z drogówki z #SokołówPodlaski uratowali życie 53-latki. Kobieta, uczulona na jad, została użądlona przez pszczołę. Doznała wstrząsu anafilaktycznego i bez natychmiastowej pomocy mogłoby dojść do tragedii https://t.co/zVmO6NYYqh. pic.twitter.com/7FERCX7ywB — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) August 24, 2020

"Fachowa pomoc policjantów uratowała życie"

Policjanci przetransportowali kobietę radiowozem do szpitala. - Lekarz dyżurny, w rozmowie z mundurowymi, stwierdził, że to błyskawiczna i fachowa pomoc policjantów uratowała życie, jak się później okazało, 53-letniej mieszkanki Sokołowa Podlaskiego. Kobieta doznała wstrząsu anafilaktycznego i bez natychmiastowej pomocy mogłoby dojść do tragedii. 53-latka znajduje się obecnie w szpitalu, gdzie wraca do zdrowia - podała w poniedziałek mł. asp. Dominika Ślepowrońska z KPP w Sokołowie Podlaskim.

Mieszkanka Sokołowa Podlaskiego jest wdzięczna mundurowym za pomoc. Pogratulowała już telefonicznie kierownictwu miejscowej komendy za profesjonalne podejście w niedzielnej akcji.

