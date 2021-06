Zdarzenie, do którego doszło pod jednym ze zduńskowolskich sklepów monopolowych, miało miejsce 20 maja.

- Do mieszkańca Zduńskiej Woli, który właśnie zrobił zakupy w tym sklepie, podszedł od tyłu inny mężczyzna i uderzył go w głowę. Oszołomiony pokrzywdzony upadł na ziemię, a wtedy agresor zaczął go kopać. Gdy ofiara straciła przytomność, napastnik wziął należące do pobitego zakupy i uciekł - przekazał w środę Łukasz Bednarek z KPP w Zduńskiej Woli.

Kim jest sprawca?

Sprawą zajęli się śledczy, którzy po obejrzeniu nagrania z kamer monitoringu i rozmowach ze świadkami wytypowali domniemanego sprawcę rozboju.

To 27-letni mieszkaniec Zduńskiej Woli. Mężczyzna został zatrzymany przez policję w poniedziałek.

Okazało się, że był już wcześniej notowany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadał za swój czyn w warunkach recydywy. Zduńskowolski sąd, na wniosek prokuratora, zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

