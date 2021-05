Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 30-latek z Łodzi, który pobił do nieprzytomności swojego znajomego. Powodem agresji podejrzanego była zazdrość o partnerkę podczas zakrapianej imprezy.

Jak poinformował w poniedziałek kom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, funkcjonariusze otrzymali informację o młodym mężczyźnie, który z poważnymi obrażeniami głowy trafił do jednego z łódzkich szpitali. Jak się okazało, pokrzywdzony został pobity do nieprzytomności. Jego obrażenia były na tyle poważne, że został podłączony do aparatury podtrzymującej życie.

Śledztwo kryminalnych prowadzące do ustalenia sprawców i okoliczności pobicia, doprowadziły ich do jednego z mieszkań w łódzkiej dzielnicy Bałuty.

- Podczas rozmów z lokatorami, stróże prawa odnaleźli mieszkanie, w którym poprzedniego dnia miała odbywać się suto zakrapiana alkoholem impreza towarzyska. Podczas rozmowy z kobietą obecną w lokalu, policjanci ustalili, że w trakcie spotkania znajomy miał zwrócić się do niej w bardzo wyzywający sposób. Słowa tego mężczyzny nie spodobały się również obecnemu w domu partnerowi 26-latki – przekazał.

Wyszli przed blok

Obaj mężczyźni wyszli przed blok, gdzie 30-latek dotkliwie pobił swojego kolegę.

Notowany wcześniej za inne przestępstwa, sprawca usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty został aresztowany na trzy miesiące.

rsr/PAP