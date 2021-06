Nowa partia Adama Bielana może dołączyć do Zjednoczonej Prawicy, o czym nieoficjalnie mówią media. Jednak szef koalicyjnego Porozumienia Jarosław Gowin wyklucza taki wariant. W Polsat News zapewnił, że nie podpisze umowy z żadnym kolejnym ugrupowaniem. Co na to sam Adam Bielan? O sytuację w obozie władzy zapyta go Bogdan Rymanowski w środowym "Gościu Wydarzeń".