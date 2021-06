W nocy z poniedziałku na wtorek na Mokotowie postrzelono kierowcę taksówki. Mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Policja poszukuje napastnika.

Po godz. 23 w poniedziałek policja została powiadomiona o postrzeleniu kierowcy taksówki korporacji Bolt przez pasażera - powiedziała PAP mł. asp. Iwona Kijowska z Komendy Policji II na Mokotowie.

Pasażer wsiadł do taksówki, następnie przyłożył broń do fotela kierowcy i strzelił. Później uciekł. Postrzelony kierowca, który pochodzi z Tadżykistanu trafił do szpitala. Z informacji policji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja cały czas szuka sprawcy. Apeluje też do świadków zdarzenia. Każdy, kto coś wie w tej sprawie lub ma np. nagranie dotyczące tej sytuacji może się zgłosić do komendy przy ul. Malczewskiego na Mokotowie. Zdarzenie miało miejsce przy ul. Puławskiej 138A

wys/PAP