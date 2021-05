Strzelanina w San Jose. Wielu zabitych i rannych

Do strzelaniny doszło ok. godz. 6:30 rano czasu lokalnego w centrum kontroli Zarządu Transportu Drogowego w San Jose w obiekcie należącym do sieci kolejki miejskiej, który sąsiaduje z biurem szeryfa. Mieści się tam centrum kontroli tranzytu, gdzie stoją pociągi.

Jest wiele ofiar śmiertelnych

Russell Davis przekazał, że wśród ofiar są pracownicy przedsiębiorstwa Valley Transportation Authority, które zapewnia transport autobusowy i lekką koleją oraz inne usługi tranzytowe w hrabstwie Santa Clara.

LARGE police response in San Jose to shooting near the Vta yard. This is the view from Hedding and Younger pic.twitter.com/plqldCKYh9 — Amy Hollyfield (@amyhollyfield) May 26, 2021

- Jest wiele ofiar śmiertelnych i rannych w strzelaninie, do której doszło w środę na terenie przedsiębiorstwa transportu publicznego w San Jose w stanie Kalifornia - poinformował rzecznik szeryfa hrabstwa Santa Clara Russell Davis. Według nieoficjalnych informacji lokalnej stacji KPIX w strzelaninie zginęło co najmniej 7 osób.

San Jose Mayor Sam Liccardo says "several people" are being treated after a shooting at a light rail facility, CBSN Bay Area reports https://t.co/ddCtRsHkli pic.twitter.com/9v8sV4uz6X — CBS News (@CBSNews) May 26, 2021

Jak przekazały władze, na miejsce zbrodni przybyli agenci specjalni FBI oraz federalnego Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych. Laurie Smith, szeryf hrabstwa Santa Clara, powiedziała, że nie wiadomo, jak zginął napastnik.

Reakcja burmistrza

- Łączymy się w bólu z rodzinami, które straciły bliskich w tej przerażającej strzelaninie. Strzelec nie żyje - przekazał na Twitterze burmistrz San Jose Sam Liccardo.

Our hearts are pained for the families of those we have lost in this horrific shooting. The shooter is deceased, and more information will be provided at 9:30am. — Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021

