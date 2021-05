Koronawirus został stworzony w laboratorium przez chińskich naukowców w ramach projektu "Gain of Function" i posiada jedynie częściowo "naturalnego przodka" - ma wynikać z badania przeprowadzonego przez brytyjskiego profesora Angusa Dalgleisha i norweskiego naukowca dr Birgera Sorensena, którego wyniki zostały opublikowane na łamach "Quarterly Review of Biophysics Discovery".