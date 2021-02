Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Centrum Badawczo-Rozwojowym. Transmisja od godz. 13:45

Dwa tygodnie temu Andrzej Duda przebywał w Zaczerniu koło Rzeszowa (woj. podkarpackie). Mieści się tam siedziba firmy ML System, produkującej i dystrybuującej paneli fotowoltaicznych. W 2016 roku otrzymała ona prezydencką nagrodę gospodarczą.

Głowa państwa poinformowała, że przedsiębiorstwo skonstruowało urządzenie potrafiące wykrywać koronawirusa w oddechu oraz innych substancjach. Ma to zajmować maksymalnie 10 sekund.

- Mam nadzieję, że ten sprzęt nie tylko uratuje wiele osób od infekcji, ale i ułatwi życie społeczeństwom na całym świecie - powiedział Duda.

Prezydent zauważył, że firmę ML System prowadzą młodzi naukowcy. - To wielka duma nie tylko Podkarpacia, ale całej Rzeczpospolitej. Wierzę, że wkrótce, po badaniach klinicznych, urządzenie to będzie mogło trafić do masowej produkcji - dodał.

Jak wyjaśnił, działa on "w sposób zbliżony do alkomatu". - Trzeba dmuchnąć w otwór, a na ekranie pojawia się wynik, czy ktoś wydycha koronawirusa, czy nie. Robi to niesamowite wrażenie - ocenił Duda.

Według niego, urządzenie jest "niezwykłym przykładem innowacyjnej myśli". Przekazał, że poddał się testowi wykonywanemu na nowo wynalezionej maszynie; okazał się negatywny, lecz prezydent zastrzegł, iż to wynik nieoficjalny, gdyż sprzęt nie jest jeszcze dopuszczony do masowego użytku.