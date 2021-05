Rodzice 3-latki z Torunia usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa. Sylwia M. i Przemysław O. mieli znęcać się nad córką co najmniej od kwietnia. 28 maja bijąc ją po głowie doprowadzili do tego, że w stanie ciężkim trafiła do szpitala.

ZOBACZ: Śmiertelnie pobili kobietę i powiesili jej zwłoki. Sąd uznał, że to nie zabójstwo

Sąd zadecydował o aresztowaniu podejrzanych.

Złe rokowania

- Stan dziecka jest bardzo ciężki. Rokowania są złe. Więcej informacji nie mogę przekazać - powiedział rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu Janusz Mielcarek. Lekarze stwierdzili u dziewczynki wiele poważnych obrażeń.

ZOBACZ: W Warszawie pijana matka opiekowała się dwojgiem dzieci. Dziecko wypadło z wózka

Dziecko jest w śpiączce.

- 23-letnia Sylwia M. i 32-letni Przemysław O. są podejrzani o to, że w okresie co najmniej od kwietnia tego roku do 28 maja, działając wspólnie i w porozumieniu, znęcali się fizycznie nad małoletnią córką w wieku 2 lat i 11 miesięcy. Zadali jej uderzenia przedmiotami, otwartą dłonią po całym ciele, w tym w szyję oraz w twarz, a także nie zapewnili jej niezbędnej pomocy, koniecznej do zaopatrzenia złamania kości ramiennej prawej. Do kulminacji doszło 28 maja. Wówczas rodzice mieli spowodować u dziecka urazy głowy. Zadając ciosy doprowadzili do licznych zmian w obrębie mózgowia i masywnego obrzęku mózgu - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.

Zarzuty dla rodziców

Z relacji prokuratury wynika, że karetkę pogotowia wezwał ojciec dziewczynki. Lekarze, widząc jej obrażenia, natychmiast zaalarmowali policję.

Rodzice zostali wówczas zatrzymani. Dziecko w bardzo ciężkim stanie trafiło do szpitala.

Podejrzani usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa córki. Nie przyznali się do winy.

Mają trójkę dzieci

- Mając na uwadze dobro śledztwa nie mogą ujawnić treści ich wyjaśnień. Zdecydowaliśmy się w niedzielę 30 maja na złożenie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanych na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do tego wniosku. Za usiłowanie zabójstwa dziecka grozi kara więzienia nie krótsza niż 8 lat, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności - wskazał prokurator Kukawski.

Rodzice dziewczynki mają trójkę dzieci, a dodatkowo kobieta jest w ciąży.

Aresztowany ojciec wcześniej był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i odbywał karę pozbawienia wolności.

WIDEO - Sprzedali mieszkanie. Urząd skarbowy upomniał się o podatek i odsetki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP