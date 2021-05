Płaskorzeźby przedstawiające jelenie odnalazł przypadkiem archeolog-amator w jednej z najbardziej znanych lokacji archeologicznych Szkocji w Dunchraigaig. Wzory pochodzą sprzed od czterech do pięciu tys. lat. Badacze są zaskoczeni, bo do tej pory uważali sztukę tamtego okresu za złożoną głównie ze wzorów geometrycznych. To prawdopodobnie najstarsze wizerunki zwierząt odkryte na wyspach.