Nowe przypadki zakażeń pochodzą z województw: mazowieckiego (78), śląskiego (76), wielkopolskiego (68), dolnośląskiego (53), łódzkiego (47), małopolskiego (46), opolskiego (37), lubelskiego (25), pomorskiego (24), kujawsko-pomorskiego (22), zachodniopomorskiego (20), podlaskiego (17), świętokrzyskiego (14), warmińsko-mazurskiego (14), podkarpackiego (12), lubuskiego (11). 15 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 23 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 33 osoby. W ciągu doby wykonano ponad 44,9 testów.



Zajętych 707 respiratorów

W szpitalach przebywa 5125 chorych z COVID-19. Wszystkich dostępnych łóżek jest 22 690 - przekazał w niedzielę resort zdrowia. W przypadku respiratorów, z dostępnych 2383 zajętych jest 707. Według raportu ministerstwa 2 638 222 Polaków wyzdrowiało, a objętych kwarantanną jest 73 205 osób.

Ponad 20 mln szczepień

Luzowanie obostrzeń

Po północy z czwartku na piątek nastąpiło kolejne luzowanie obostrzeń. Decyzją rządu restauracje mogą przyjmować gości wewnątrz swoich lokali. Otwarte mogą być też baseny, kluby fitness, kasyna, siłownie, solaria. Nadal w tych obiektach obowiązuje reżim sanitarny, w tym zakrywanie ust i nosa oraz limity odległości i osób.

Poluzowanie obostrzeń wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 15 maja.

Zgodnie z nim, od piątku, 28 maja do 5 czerwca restauracje, także te w hotelach oraz placówki gastronomiczne mogą przyjmować klientów wewnątrz swoich lokali, a nie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu, jak to się odbywa od 15 maja.

Wznowienie działalności wewnątrz lokali musi się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że możliwe jest max. 50 proc. obłożenie lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami - zajęty może być co drugi z nich, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

ZOBACZ: Luzowanie obostrzeń od piątku. Otworzą siłownie, baseny, a restauracje wpuszczą klientów

Każdy wchodzący do restauracji musi mieć zakryte maseczką usta oraz nos; może je odsłonić przy stoliku.

Według rozporządzenia także od piątku, do 5 czerwca br. ponownie można prowadzić gry na automatach, działalność mogą wznowić także kasyna. Obowiązuje limit jednej osoby na 15 metrów kw. powierzchni danej działalności; obsługa oraz klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

Ponadto, mogą odbywać się od piątku imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie), ale maks. 50 osób; do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

Zgodnie z nowym prawem czynne są baseny dla wszystkich, ale z litem 50 proc. obłożenia obiektu, a także siłownie, kluby fitness, solaria, tu obowiązuje limit - jedna osoba na 15 m kw. w reżimie sanitarnym.

