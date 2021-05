Nowe przypadki zakażeń dot. województw: mazowieckiego (106), wielkopolskiego (105), śląskiego (98), dolnośląskiego (71), lubelskiego (52), łódzkiego (52), małopolskiego (48), zachodniopomorskiego (39), pomorskiego (36), opolskiego (32), kujawsko-pomorskiego (27), świętokrzyskiego (27), warmińsko-mazurskiego (24), podlaskiego (21), podkarpackiego (19), lubuskiego (16). 2 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu #COVID19 zmarły 32 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 93 osoby.



W szpitalach przebywa obecnie 5445 osób, a 734 pacjentów jest pod respiratorami.

Szczepionki dla dzieci

Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w piątek wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech na dzieci w wieku od 12 do 15 lat. "Dzieciom w wieku 12-15 lat szczepionka będzie podawana w tym samym schemacie co dorosłym. Dwie dawki domięśniowo w odstępie co najmniej 3 tygodni" – napisał na Twitterze Cessak.

Luzowanie obostrzeń

Po północy z czwartku na piątek nastąpiło kolejne luzowanie obostrzeń. Decyzją rządu restauracje mogą przyjmować gości wewnątrz swoich lokali. Otwarte mogą być też baseny, kluby fitness, kasyna, siłownie, solaria. Nadal w tych obiektach obowiązuje reżim sanitarny, w tym zakrywanie ust i nosa oraz limity odległości i osób.

Poluzowanie obostrzeń wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które weszło w życie 15 maja.

Zgodnie z nim, od piątku, 28 maja do 5 czerwca restauracje, także te w hotelach oraz placówki gastronomiczne mogą przyjmować klientów wewnątrz swoich lokali, a nie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu, jak to się odbywa od 15 maja.

Wznowienie działalności wewnątrz lokali musi się odbywać w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że możliwe jest max. 50 proc. obłożenie lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami - zajęty może być co drugi z nich, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Każdy wchodzący do restauracji musi mieć zakryte maseczką usta oraz nos; może je odsłonić przy stoliku.

Według rozporządzenia także od piątku, do 5 czerwca br. ponownie można prowadzić gry na automatach, działalność mogą wznowić także kasyna. Obowiązuje limit jednej osoby na 15 metrów kw. powierzchni danej działalności; obsługa oraz klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

Ponadto, mogą odbywać się od piątku imprezy okolicznościowe w lokalu (m.in. wesela i komunie), ale maks. 50 osób; do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

Zgodnie z nowym prawem czynne są baseny dla wszystkich, ale z litem 50 proc. obłożenia obiektu, a także siłownie, kluby fitness, solaria, tu obowiązuje limit - jedna osoba na 15 m kw. w reżimie sanitarnym.

