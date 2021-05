"Jestem wdzięczna premierowi Polski Mateuszowi Morawieckiemu za zainicjowanie we wrześniu ubiegłego roku planu wsparcia gospodarczego dla nowej, demokratycznej Białorusi. Teraz Białorusini widzą przyszłość, dokonują zmian i czują, że nie są sami w tej walce o wolność" - napisała Swiatłana Cichanouska.

I am thankful to 🇵🇱🇨🇿🇸🇰🇭🇺, @MorawieckiM and @PolandMFA for initiating the plan of economic support for new, democratic Belarus last September. Now Belarusians can see the future, make changes, and feel that they are not alone in this fight for freedom. #StandWithBelarus pic.twitter.com/5CVJlzkokl