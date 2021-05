Karabach. Azerbejdżan pojmał sześciu ormiańskich żołnierzy

Strona armeńska poinformowała, że pojmani żołnierze przeprowadzali roboty inżynierskie. Z kolei zdaniem Azerbejdżanu żołnierze prowadzili prace minerskie.

ZOBACZ: Andrzej Duda: Rosja jest państwem-agresorem

Ministerstwo obrony Azerbejdżanu podało, że w czwartek jego wojska wzięły sześciu jeńców, otaczając ormiańską grupę "sabotażową" w pobliżu wioski Yukhari Ayrim, w kontrolowanym przez Azerów regionie Karwaczarr. "Wykryto dwie grupy i część Ormian uciekła" - dodało ministerstwo spraw zagranicznych w Baku.

Strona Ormiańska natomiast poinformowała, że żołnierze ich państwa zostali pojmani nie przekraczając granicy z Azerbejdżanem.

.@ArmeniaMODTeam: May 27, 6 servicemen of Armed Forces of #Armenia were surrounded & captured by #Azerbaijan’i armed forces while carrying out engineering works in bordering area of ​​#Gegharkunik, Armenia. Necessary measures are being undertaken to return captured servicemen.