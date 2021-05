Na Dolnym Śląsku doszło do zderzenia samochodu osobowego i tira, w którym ranna została kobieta. Przyleciał po nią śmigłowiec LPR, ale uległ awarii. Maszyna nie mogła unieść się w górę. Kobietę zabrała karetka pogotowia, a Lotnicze Pogotowie Ratunkowe czekało na część zamienną do śmigłowca.

Do wypadku samochodu osobowego i ciężarówki w czwartek doszło na drodze powiatowej między miejscowościami Poniatowice a Oleśnicą, na wysokości miejscowości Cieśle.

- Kierująca samochodem osobowym z nieustalonych dotychczas przyczyn uderzyła w tył naczepy samochodu ciężarowego, który skręcał na teren posesji - poinformowała asp. Bernadeta Pytel z oleśnicka policji.

Śmigłowiec nie mógł się poderwać do lotu

W wyniku tego wypadku poważnie ranna została kobieta, która kierowała samochodem osobowym. Na miejsce zdarzenia wezwany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby szybko zabrać kobietę do szpitala.

Niestety po wylądowaniu śmigłowca nie mógł on poderwać się do góry. Okazało się, że doszło do awarii części odpowiedzialnej za unoszenie śmigłowca. Bez tej części maszyna nie mogła pracować.

WIDEO: Wymiana części w uszkodzonym śmigłowcu LPR

Wyznaczono objazdy

Na szczęście na miejscu zdarzenia była karetka pogotowia ratunkowego, która zabrała kobietę do szpitala. Medycy ze śmigłowca LPR musieli czekać na techników, którzy przywieźli nową część i od razu zajęli się jej wymienieniem.

ZOBACZ: Zabójstwo Zyty Michalskiej sprzed 27 lat. Sąd wydał wyrok

W wyniku awarii są utrudnienia w ruchu na "starej 8". Policjanci zorganizowali objazdy. - To miejsce można objechać S8, przez Cieśle lub drogą dojazdową obok S8 - poinformowali policjanci.

Stan zdrowia kobiety jest stabilny. - Trwają czynności ustalające odniesionych obrażeń przez kobietę - dodała asp. Bernadeta Pytel

WIDEO - Zakażenie po przyjęciu szczepionki. Pojawiają się kolejne przypadki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/Polsat News, Polsatnews.pl