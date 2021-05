Odsetek osób powyżej 16. roku życia, które identyfikują się jako heteroseksualne, wyniósł w 2019 r. 93,7 proc. (ok. 49,9 mln), co stanowi spadek w porównaniu z 2018 r., gdy było to 94,6 proc. i jest kontynuacją widocznego od kilku lat trendu, bo w 2015 r. było to 95,2 proc.

Jako homoseksualiści lub biseksualiści identyfikowało się w 2019 r. 2,7 proc. osób powyżej 16 lat, co w liczbach bezwzględnych przekłada się na ok. 1,4 mln osób i jest zauważalnym wzrostem w stosunku do sytuacji z roku 2018, gdy było to 2,2 proc., czyli 1,2 mln.

Największy wzrost w grupie między 16. a 24. rokiem życia

Osoby deklarujące się jako wyłącznie homoseksualne stanowiły w 2019 r. 1,6 proc. populacji powyżej 16. roku życia, a biseksualne - 1,1 proc. W obu przypadkach ich odsetek rośnie, bo w 2015 r. było to odpowiednio 1,2 proc. oraz 0,7 proc. Na przestrzeni tego okresu zwiększył się także odsetek osób, które deklarują inną orientację seksualną, odpowiadają "nie wiem", lub odmawiają odpowiedzi.

Jeśli chodzi o płeć, to odsetek mężczyzn identyfikujących się jako osoby homo- lub biseksualne (2,9 proc.) jest nieco wyższy niż w przypadku kobiet (2,5 proc.). Jednak mężczyźni prawie dwa razy częściej niż kobiety identyfikują się jako osoby wyłącznie homoseksualne (2,1 proc. wobec 1,1 proc.). Kobiety natomiast wyraźnie częściej niż mężczyźni deklarują się jako osoby biseksualne (1,4 proc. wobec 0,8 proc.).

Odsetek osób homo- i biseksualnych wzrósł w każdej grupie wiekowej, ale najbardziej wśród osób między 16. a 24. rokiem życia - z 4,4 proc. w 2018 r. do 6,6 proc. w 2019 r. Ta grupa jest także jedyną, w której więcej osób deklaruje się jako biseksualne niż wyłącznie homoseksualne.

Młodsi bardziej skłonni do eksplorowania swojej seksualności

Jak wskazuje ONS, możliwą przyczyną jest to, że młodsi mogą być bardziej skłonni do eksplorowania swojej seksualności w połączeniu z większą akceptacją społeczną dla różnych tożsamości seksualnych.

Spośród poszczególnych części składowych Zjednoczonego Królestwa, najwyższy odsetek osób deklarujących się jako homo- i biseksualne był w 2019 r. w Walii (2,9 proc.), następnie w Anglii i Szkocji (po 2,7 proc.), a najniższy w Irlandii Północnej (1,5 proc.), przy czym w Anglii i Szkocji wzrósł on w porównaniu z 2018 r., a Walii i Irlandii Północnej się nie zmienił.

Natomiast rozpatrując oddzielnie dziewięć regionów Anglii, najwyższy jest w Londynie - 3,8 proc. i tam też nastąpił największy wzrost w porównaniu z rokiem 2018 - o 1 punkt proc.

grz/PAP