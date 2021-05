Marcel Korkuś skanował dawne wyrobisko węglowe, wykryty nietypowy kształt przypominał zatopiony samochód. Wrócił w to miejsce po kilku tygodniach, gdy poprawiła się pogoda i zanurkował.

Nietypowe znalezisko

Okazało się, że oprócz zatopionego samochodu, w wodzie znajdowały się rozbite szczątki bankomatów, strzępy kaset na pieniądze i kostka trotylu. Sprawę przekazał policji.

22 maja w akcji wydobycia znalezisk zaangażowano m.in. saperów ze Świnoujścia. Wyłowiono czerwonego Citroena C4, części bankomatów oraz około 400 gramów trotylu.

W wyłowieniu samochodu pomagali saperzy ze Świnoujścia

- Udało się ustalić właściciela samochodu. Należał on do taksówkarza z Żagania i został skradziony w grudniu 2019 roku ze stacji benzynowej - mówi polsatnews.pl sierżant Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Jak dodał "trwają czynności dochodzeniowe. Na przestrzeni kilku miesięcy, doszło do typu kradzieży bankomatów w województwie lubuskim oraz w całej Polsce, jednakże na ten moment trwa jeszcze ustalanie, skąd pochodzą szczątki znalezione w stawie".

- Bankomaty mogły zostać wysadzone trotylem takim, jaki znaleziono w wodzie, jednakże wciąż toczy się postępowanie w tej sprawie - dodał Szlachetko

Marcel Korkuś, jest płetwonurkiem, biegłym sądowym. W 2019 roku w Andach pobił rekord Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim. Na wysokości 6,4 tys. metrów zszedł pod wodę jeziora na aktywnym wulkanie Ojos del Soldado.

WIDEO - "Może pani umrzeć w każdej chwili". Czterkrotkie przełożono jej operację guza mózgu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/ml/polsatnews.pl