Niemcy od czerwca będą szczepić 12-latków. Większość ekspertów sceptyczna

Dzieci i młodzież od 12. roku życia będą mogły się zaszczepić przeciwko koronawirusowi od 7 czerwca, kiedy w Niemczech zniesione zostaną priorytety szczepień. Zostało to ogłoszone przez kanclerz Angelę Merkel w czwartek po konsultacjach z premierami krajów związkowych.

Gdy 7 czerwca zostaną zniesione priorytety w kampanii szczepień, osoby z młodszych grup wiekowych będą mogły umawiać się na szczepienia przeciwko koronawirusowi w gabinetach lekarskich i w punktach szczepień - poinformowała szefowa rządu federalnego.

Decyzja dzieci i ich rodziców

Merkel powtórzyła swoje zapewnienie, że do końca lata każdy Niemiec powinien móc otrzymać ofertę szczepienia, także osoby w wieku od 12 do 16 lat. Federalny minister zdrowia Jens Spahn podkreślił, że decyzja o szczepieniu powinna być podejmowana wspólnie przez dzieci, ich rodziców i lekarzy. Rząd Niemiec ma nadzieję na gotowość do szczepień wśród młodszych grup wiekowych na poziomie około 60 procent.

W piątek Europejska Agencja Leków (EMA) ma podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia szczepionki firm BioNTech i Pfizer dla grupy wiekowej 12-16 lat. Według ministra Spahna, szczepionka powinna być stosowana natychmiast, kiedy tylko zostanie zatwierdzona.

Większość ekspertów sceptyczna

Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (Stiko) zastrzega sobie prawo do wydawania własnych zaleceń dotyczących szczepień, które mogą również różnić się od decyzji EMA. Według nieoficjalnych informacji, większość ekspertów jest sceptyczna wobec ogólnego zalecenia szczepień dla wszystkich dzieci.

Jak dotąd szczepionki przeciwko koronawirusowi dostępne w Niemczech zostały zatwierdzone tylko dla osób w wieku 16-18 lat i starszych. Kampania szczepień w RFN ostatnio znacznie przyspieszyła. Obecnie prawie 35 milionów Niemców (41,5 proc.) zostało już zaszczepionych co najmniej jedną dawką, a 13 milionów (15,7 proc.) zostało już w pełni zaszczepionych.

