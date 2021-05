Czarnek o tekstach Jana Pawła II: na liście lektur, w podręcznikach, na lekcjach przedsiębiorczości

- Właśnie skończyliśmy pracę nad poszerzeniem kanonu szkolnych lektur uzupełniających o znakomite pozycje literatury polskiej, książki, opracowania, choćby IPN, znakomite komiksy dla dzieci i młodzieży pięknie pokazujące w pozytywny sposób historię Polski, wiele nowych propozycji, które na pewno dobrze będą wpływały na Polaków – powiedział w czwartek w Telewizji Trwam szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Pytany o to, czy teksty Jana Pawła II znajdą się kanonie, powiedział: - Oczywiście, że tak. Natomiast w sposób umiejętny je będziemy wprowadzać również do podręczników, mam nadzieję, i tak się to będzie działo w kolejnych latach.

- Ja mówiłem choćby o tej przedsiębiorczości. Jeżeli za pontyfikatu Jana Pawła II (...) powstały encykliki społeczne, które pokazują sprawiedliwe podejście do rynku, do pracy, do czasu pracy, do wynagrodzenia, to to jest wiedza, która powinna być obecna w podręcznikach, choćby do przedsiębiorczości – podkreślił.

Dodał, że trudno mówić o rozwijaniu przedsiębiorczości bez znajomości etyki w tym zakresie. - A tam mam etyczne podejście właśnie do takich zagadnień fundamentalnych jak wynagrodzenie, praca, sprawiedliwość społeczna. To wszystko trzeba rozumieć i o tym pisał Jan Paweł II w swoich encyklikach społecznych i warto wykorzystać tą wiedzę i ona będzie wykorzystywana – mówił Czarnek.

pdb/PAP