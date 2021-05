Szef Rady Europejskiej rozmawiał z ojcem Pratasiewicza

"Właśnie zadzwoniłem do Dzmitryja Pratasiewicza, aby wyrazić pełną solidarność UE z rodziną Pratasiewiczów i swoją głęboką empatię jako ojca. Ponawiam apel UE do władz Białorusi o natychmiastowe uwolnienie jego syna Ramana, (jego dziewczyny) Sofii Sapiegi, a także wszystkich więźniów politycznych" - napisał Michel na Twitterze.

I just called Dzmitry #Pratasevich to express the EU's fullest solidarity with the Pratasevich family and my deep empathy as a father.



I reiterate the EU’s call on #Belarus authorities to immediately release his son Raman, Sofia #Sapega as well as all political prisoners. pic.twitter.com/nSvl2ZXync