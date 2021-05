"Informujemy, że rząd Republiki Białorusi podjął decyzję o zamknięciu ambasady Republiki Białorusi w Kanadzie. Ambasada (...) zawiesi swoją działalność 1 września 2021 r. Sekcja konsularna ambasady zawiesza od dnia 10 lipca 2021 r. przyjmowanie i przetwarzanie dokumentów, w tym aplikacji wizowych, dokumentów do poświadczenia i zaświadczeń o danych z rejestrów karnych. Zakłada się, że konsularne funkcje ambasady Republiki Białorusi będą pełnione przez Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Nowym Jorku, USA" - napisano w komunikacie placówk w Ottawie.

Ambasada istniała od 24 lat

Białoruś miała ambasadę w Kanadzie od 1997 r. Kanada nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego w Mińsku, w razie potrzeby pomocy konsularnej udziela kanadyjska ambasada w Warszawie.

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej, odnosząc się do wymuszonego lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair lecącego z Grecji na Litwę oraz do zatrzymania białoruskiego dziennikarza opozycyjnego Ramana Pratasiewicza, że "zachowanie reżimu białoruskiego jest oburzające, nielegalne i absolutnie nie do przyjęcia". - Był to atak na demokrację i wolność prasy. Potępiamy to i wzywamy do uwolnienia (Pratasiewicza). Potępiamy również niebezpieczne wpływanie na działania cywilnego lotnictwa - powiedział Trudeau.

Kanada nałożyła już sankcje

- Kanada nałożyła już sankcje na Białoruś i rozważy dalsze opcje. Jednocześnie wyrażamy silne poparcie dla wszystkich międzynarodowych instytucji, w tym dla Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), OBWE i NATO. Solidaryzujemy się z partnerami w obronie dziennikarzy na całym świecie - dodał premier.

ICAO, której siedziba mieści się w Montrealu, poinformowała w poniedziałek, że przewodniczący Rady ICAO zwołał na czwartek 27 maja pilne spotkanie 36 dyplomatycznych przedstawicieli w Radzie ICAO. Polska nie ma obecnie reprezentanta w Radzie ICAO, ponieważ nie jest to stała funkcja, ale statut organizacji umożliwia zaproszenie przedstawicieli Polski do obrad. Samolot Ryanair, który wykonywał lot FR 4978, jest zarejestrowany w Polsce.

Także Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA), również z siedzibą w Montrealu, potępiło wymuszone lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku.

W połowie października ub.r. Kanada nałożyła kolejne sankcje w reakcji na naruszanie praw człowieka na Białorusi. Sankcje wprowadzono w koordynacji z Unią Europejską i USA, a 31 osób, które znalazły się na liście, nie może wjechać na terytorium Kanady, ich potencjalne kanadyjskie aktywa zostały zamrożone, zaś Kanadyjczycy w kraju i poza nim nie mogą brać udziału w transakcjach powiązanych z tymi osobami i ich aktywami. Pierwsza część kanadyjskich sankcji, nałożona 29 września ub.r., dotyczyła 11 białoruskich polityków i urzędników.

