Na początku marca gliwicka policja zaczęła otrzymywać zgłoszenia z różnych obiektów handlowych i restauracji o tym, że ktoś wprowadził w błąd ich pracowników i zapłacił fałszywym "banknotem-souvenirem" o nominale 200 zł.

Siedem razy płacili fałszywkami

Płacący, ubrany w maseczkę i czapkę z daszkiem, był trudny do namierzenia, a towarzyszył mu podobnie trudny do identyfikacji jegomość - poinformowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Po jakimś czasie, śledztwo zaszło na właściwe tory i policjanci znaleźli podejrzanych. Mężczyźni w ubiegły czwartek nie mogli uwierzyć, że pod ich drzwiami stoi policja. - Przedstawiono im zarzut siedmiokrotnego oszustwa, do którego obydwaj się przyznali - zrelacjonowali gliwiccy policjanci.

Jeden w areszcie drugi pod nadzorem

Na wniosek policji i prokuratury 21-latek trafił do aresztu, a jego kompan do czasu rozprawy będzie pod nadzorem policji. - Za to przestępstwo grozi podejrzanym kara do ośmiu lat pozbawienia wolności - poinformowali policjanci.

aml/Polsat News, Polsatnews.pl