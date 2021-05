Kongresmen wini za Holokaust Polskę? "To jest skandaliczne"

"Wczoraj wieczorem w CNN skłamał pan i obwinił Polskę za obozy koncentracyjne Auschwitz i Treblinka podczas Holokaustu" – oświadczyła we wtorek w liście do Cohena Fundacja Kościuszkowska (FK).

ZOBACZ: "Polskie obozy" na portalu Politico. Reakcja Muzeum Auschwitz-Birkenau

- Cóż, smutno jest widzieć, że członkowie Kongresu zeszli na tak niski poziom. Nie rozumieją historii. Nie rozumieją Holocaustu. Wie pan, to nie były tylko nazistowskie Niemcy; to w Polsce znajdowały się niektóre z tych poważniejszych obozów koncentracyjnych, jak Auschwitz i Birkenau – powiedział Cohen zgodnie z transkrypcją CNN.

Polsko-amerykańska instytucja piętnuje te sformułowania.

ZOBACZ: Rzecznik TSUE: b. więzień Auschwitz może dochodzić sprawiedliwości za "polskie obozy"

"Nazistowskie Niemcy najechały na Polskę w 1939 roku i wymazały ją z mapy, ustanawiając niemieckie Generalne Gubernatorstwo. Zmieniły nazwę polskiego miasta Oświęcim na Auschwitz i zbudowały obóz koncentracyjny, w którym zamordowano milion osób, w większości Żydów" – przypomina FK.

Dear Congressman Cohen @RepCohen



Last night on CNN, you lied and blamed Poland for the Auschwitz & Treblinka concentration camps during the Holocaust. Nazi Germany invaded Poland in 1939 and wiped it off the map... https://t.co/OwjBlQHfK4