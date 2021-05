- Decyzje o kolejnych luzowaniach są tuż przed nami, ale nie chciałbym wyprzedzać premiera czy ministra zdrowia w komunikowaniu tych decyzji. Mogę tylko powiedzieć że jako minister odpowiedzialny za gospodarkę opowiadam się za zdecydowanym szybkim, całkowitym odmrożeniu gospodarki - przekazał prezes Porozumienia.

"Czwarta fala nie zależy od obostrzeń"

- Poradziliśmy sobie z trzecią falą pandemii, a to czy pojawi się czwarta, zależy nie od obostrzeń, lecz od nas. Od tego, jak wielu Polaków zdecyduje się zaszczepić - zaznaczył.

Wyjaśnił, że zależy mu na "powrocie do możliwie normalnego funkcjonowania wszystkich branży, ale z zachowaniem pewnych rygorów sanitarnych".

Pytany o rekomendowaną przez Porozumienie kandydaturę prof. Marka Konopczyńskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich przyznał, że w środę przedstawił ją kierownictwu PiS. - Czekamy na decyzję PiS i Solidarnej Polski, czy są gotowe ją poprzeć. Wcześniej umawialiśmy się, że to właśnie Porozumienie wskaże kolejnego kandydata. Mam nadzieję, że to ustalenie pozostaje w mocy - zaznaczył.

Marek Konopczyński nowym RPO?

Marek Konopczyński to pedagog, specjalista resocjalizacji oraz profesor nauk społecznych. Został on we wtorek przedstawiony jako kandydat Porozumienia Jarosława Gowina na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Termin zgłaszania kandydatów na RPO upływa w czwartek; to piąta próba powołania przez parlament nowego RPO.

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku upłynęła kadencja RPO Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament już czterokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym razem - Senat nie zgodził się, by urząd RPO objął powołany na to stanowisko przez Sejm poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę

ml/ Polsat News