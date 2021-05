W nocy z wtorku na środę część fanów Manchesteru zgromadziła się w ogródku lokalu gastronomicznego. Na nagraniu widać, jak w pewnym momencie do lokalu wbiega grupa pseudokibiców i wygania Anglików. Nie wiadomo, co było powodem takiego zachowania fanów Lechii.

- Całe zajście trwało kilka sekund, dlatego gdy policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia sprawców już nie było. Jedna osoba została trafiona w twarz, a druga kopnięta, jednak nie wymagali oni hospitalizacji - mówi sierż. szt. Anna Banaszewska-Jaszczyk z KWP w Gdańsku. Jak dodała, zabezpieczono nagrania z monitoringu, a sprawą zajął się wydział do spraw zwalczania przestępczości pseudokibiców.

Poniżej nagranie z tego zajścia. UWAGA niecenzuralne słownictwo.

Kibole Lechii Gdańsk zaatakowali sympatyków Manchesteru United, taranując przy tym lokal.



Cytując klasyka „Prawdziwy kibol nie wie co to strach. On w ogóle nic nie wie”. pic.twitter.com/8ooNXTjCMq