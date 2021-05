Polsat i Plus sponsorami tytularnymi stadionu w Gdańsku

Polsat i Plus – dwie kluczowe marki Grupy Polsat znajdą się w nazwie stadionu w Gdańsku. Stadion w Gdańsku będzie nosił nazwę Polsat Plus Arena Gdańsk. Umowa została zawarta na 6 lat.- Mam nadzieję, że to początek długiej, partnerskiej i owocnej współpracy - powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W środę na stadionie Polsat Plus Arena rozegrany zostanie finał Ligi Europy.

- Bursztynowy stadion w Gdańsku od początku był odważnym, dla niektórych szalonym obiektem. Wielu z nas pamięta rok 2007, kiedy ubiegaliśmy się o organizację Euro 2012 to gdański stadion był wizytówką polsko-ukraińskiej kandydatury. Cieszymy się, że nasze miasto, nasz stadion pozyskał partnera, który gwarantuje stabilność działania i jest przedstawicielem jednej z największych grup medialnych w Polsce, która gwarantuje, że będą się tutaj odbywały wielkie wydarzenia - powiedziała podczas konferencji prasowej prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

- Mam nadzieję, że to początek długiej, partnerskiej i owocnej współpracy - dodała prezydent.

"Wspólnie będziemy dostarczali wielu pozytywnych emocji"

Jak dodała prezydent Gdańska w czasie pandemii na stadionie kontynuowane były inwestycje. Wymienione zostało oświetlenie na stadionie, tak aby poprawić komfort oglądania widowisk oraz stworzyć możliwość do korzystania z różnych efektów wizualnych.

- To były trudne miesiące dla Polski, Gdańska i naszego stadionu. Cieszę się, że po burzy przychodzi słońce i wierzę, że wspólnie z grupą Polsat będziemy dostarczali wielu pozytywnych emocji, wielu wrażeń dla wszystkich odwiedzających i dla Gdańszczan - przyznał prezes Areny Gdańsk, Rafał Mańkus.

Jak dodał umowa sponsorska obowiązuje do końca 2026 roku i opiewa na około 17 mln zł. plus ewentualne bonusy.

WIDEO: Ogłoszenie nowej nazwy stadionu w Gdańsku

"To jest to, co na łączy"

- Gdańsk to wizytówka Polski i jedno z najpiękniejszych i najszybciej rozwijających się miast w naszym kraju. Gdańsk to symbol Polski nowoczesnej i otwartej, ale przede wszystkim dbający o swoich mieszkańców. To jest to, co nas łączy - bo Polsat i Plus to również otwartość, nowoczesność, innowacje, rozwój i chęć dostarczania naszym klientom i widzom po prostu tego, czego chcą, aby życie było łatwiejsze, wygodniejsze i pełne pozytywnych emocji. Co więcej, z Gdańskiem łączy nas też chęć dbania o klimat, o środowisko i o czyste powietrze - dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. I to wielka sprawa, że możemy razem robić coś dla mieszkańców Gdańska, regionu i całej Polski - mówi Zygmunt Solorz.

ZOBACZ: Grupa Polsat podsumowuje I kwartał 2021. 12 milionów osób w zasięgu sieci 5G

Gdańsk to jedno z najchętniej odwiedzanych miast w Polsce, zarówno przez Polaków, jak i turystów z zagranicy. Gdańsk w 2019 roku odwiedziło prawie 3,5 mln osób, z czego 1/3 to goście zagraniczni. Stadion i rozbudowująca się wokół dzielnica stają się jedną z wizytówek nowoczesnego, rozwijającego się Gdańska. To centrum sportu, biznesu, kultury, rozrywki i rekreacji.

"Stadion to też życie"

- Nasza bursztynowa arena stała się współczesną wizytówką Gdańska. Obok fontanny Neptuna, stoczniowych dźwigów to właśnie stadion najczęściej widzimy na zdjęciach. Wyjątkowa architektura i bliskie położenie zarówno do plaży, jak i serca miasta podnoszą atrakcyjność naszego stadionu. Ale stadion to też życie, emocje, wydarzenia, dlatego cieszę się, że nasz nowy partner będzie także organizował w Polsat Plus Arena Gdańsk własne widowiska – mówi Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska.

ZOBACZ: Polsat Boxing Night: Nowa jakość na scenie pięściarskiej

- Jesteśmy polską firmą i obecność naszych dwóch głównych marek Polsatu i Plusa w nazwie pięknego, bursztynowego Stadionu Gdańsk, rozpoznawalnego w całej Polsce, jest świetnym sposobem na ich promocję. Nasza oferta to najlepsza rozrywka i możliwości dostępu do niej w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu – zapewniamy usługi i produkty dla każdego i wszędzie. I Stadion Gdańsk świetnie wpisuje się w naszą strategię zapewnienia milionom widzów i klientów najlepszych treści, usług i produktów - łącząc możliwość doświadczania sportu, muzyki czy wielkich wydarzeń na żywo na stadionie, jak i w internecie czy telewizji – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Wielkie wydarzenia

- Organizujemy wielkie wydarzenia sportowe, widowiska, festiwale, koncerty. Tworzymy treści najwyższej jakości. Na co dzień dostarczamy emocje i tych również nie zabraknie na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

- Gdański stadion był wielokrotnie nagradzany przez kibiców, media i różne instytucje w kategorii najładniejszego obiektu sportowego. W pełni nowoczesny, z przestrzeniami dla zawodników, kibiców. Odbywały się na nim wielokrotnie mecze rangi europejskiej, gościliśmy wielokrotnie naszą reprezentację narodową, ale także wielkie wydarzenia rozrywkowe. Odpowiedni sprzęt, nagłośnienie i zupełnie nowe oświetlenie gwarantują widowiska najwyższej jakości – mówi Rafał Mańkus, Prezes spółki Arena Gdańsk.

WIDEO - Ambasador Izraela w Polsce: dopóki Hamas nie zostanie pokonany, nie będzie zawieszenia broni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/Polsat