Polak zdobył gola dla Bayernu Monachium w meczu przeciwko SC Augsburg. Lewandowski trafił do siatki w 90. minucie spotkania, pokonując innego Polaka, Rafała Gikiewicza, który stał między słupkami bramki drużyny gości.

Po golu "Lewego" sędzia zakończył spotkanie. Bayern ostatecznie wygrał mecz 5:2. Dzięki 41. bramkom strzelonym w tym sezonie Bundesligi Lewandowski po raz czwarty z rzędu, a szósty w karierze został królem strzelców niemieckiej ekstraklasy.

Rekord Lewandowskiego skomentował prezes PZPN Zbigniew Boniek. "Sprawiedliwości stało się zadość" - napisał na Twitterze.

"To nie był łatwy moment"

Przed tygodniem Lewandowski strzelił 40. bramkę w bieżących rozgrywkach. W 26. minucie meczu przeciwko SC Freiburg wykorzystał rzut karny i wyrównał rekord wszech czasów, należący do Gerda Müllera od rozgrywek 1971/72.

- Był to jeden z najtrudniejszych karnych w mojej dotychczasowej karierze. To nie był łatwy moment. Wiedziałem, że skupienie musi być dużo większe niż przy innych karnych. Po zdobyciu bramki była euforia i ulga. Rekordy są po to, żeby je pobijać - mówił kapitan reprezentacji Polski na antenie Polsatu. w programie "Gość Wydarzeń".

Trafia częściej

Gazeta "Bild" zwróciła uwagę na fakt, że już teraz pod pewnymi względami Polak jest skuteczniejszy od byłego niemieckiego piłkarza.

"Te statystyki najlepszy piłkarz roku 2020 na świecie już ma lepsze od najlepszego piłkarza roku 1970 w Europie" - napisano na wstępie artykułu na stronie internetowej dziennika.

Jak zaznaczono, Polak w tym sezonie Bundesligi zdobywa bramkę średnio co 59 minut. W rozgrywkach 1971/72 Mueller trafiał co 77 minut. Także biorąc pod uwagę wszystkie występy obu piłkarzy w niemieckiej ekstraklasie Lewandowski ma minimalnie lepszą przeciętną - trafia do siatki co 102 minuty, Mueller - co 105.

Skuteczny z rzutów karnych

32-letni napastnik Bayernu wykorzystał dotychczas 29 z 32 rzutów karnych w lidze w tym klubie, a 35 z 39 wliczając występy w Borussii Dortmund. To daje mu znacznie lepszą skuteczność od Müllera, który wykorzystał 51 z 63 "jedenastek".

Także statystyka dotycząca bramek z rzutów wolnych przemawia na korzyść Polaka - w Bundeslidze z tego stałego fragmentu gry uzyskał cztery bramki, podczas gdy legendarnemu Niemcowi udało się to tylko raz.

