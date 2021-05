Nie żyje pierwszy zaszczepiony przeciw COVID-19 mężczyzna

8 grudnia w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Było to pierwsze państwo na świecie, które zdecydowało się na taki krok i dopuściło nowo wyprodukowane panaceum do użytku. - Dzisiejszy dzień stanowi ogromny krok naprzód w walce Wielkiej Brytanii z koronawirusem - komentował wówczas brytyjski premier Boris Johnson. Informowaliśmy o tym tutaj.

Pierwszą osobą, która przyjęła szczepionkę, została 90-letnia Margaret Keenan. Tuż po niej zaszczepiony został 81-letni William Shakespeare z Warwickshire.

Brytyjczyk nazywał się tak samo, jak żyjący na przełomie XVI i XVII wieku angielski poeta i dramaturg. Jego dzieła zdobyły światową popularność; dobrze znane są także w naszym kraju, gdzie nazwisko pisarza zwyczajowo zapisuje się w spolszczonej formie Szekspir.

Zaszczepiony William zmarł w szpitalu w wieku 81 lat po długiej walce z chorobą niepowiązaną z koronawirusem. Były pracownik firmy Rolls Royce i radny parafii zmarł w ubiegły czwartek po chorobie w tym samym szpitalu, w którym otrzymał szczepionkę.

William Shakespeare, the first man to get Covid vaccine, dies of unrelated illness at 81 https://t.co/MDFyP9YYPu