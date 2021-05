Sąd w mieście Alkmaar w Holandii we wtorek orzekł karę dwóch lat więzienia dla mężczyzny, który w biały dzień, w pociągu pełnym ludzi, zgwałcił kobietę.

45-letni mężczyzna w listopadzie ubiegłego roku pobił i zgwałcił kobietę w pociągu w okolicach miejscowości Den Helder w północno-zachodniej Holandii.

Gwałt w biały dzień w pociągu pełnym ludzi

Do zdarzenia doszło w biały dzień, dodatkowo pociąg był pełny ludzi - informuje radio NH Nieuws.

We wtorek sąd wymierzył sprawcy karę dwóch lat pozbawienia wolności. Został także on zobowiązany do zapłacenia poszkodowanej 5000 euro odszkodowania.

- Gwałt jest przerażającym, upokarzającym i bolesnym doświadczeniem. Sprawca rażąco naruszył integralność psychiczną i fizyczną kobiety oraz naruszył jej poczucie bezpieczeństwa - powiedział sędzia cytowany przez NH Nieuws.

